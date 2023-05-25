Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Відповідно до рішення наших верховних головнокомандувачів організовано роботу з розміщення нестратегічної ядерної зброї Російської Федерації на території Республіки Білорусь", - сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу на переговорах з міністром оборони Білорусії Віктором Хреніним у Мінську.

За його словами, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.

"Частина білоруських літаків переобладнана для можливого застосування ядерної зброї. Військовослужбовці пройшли відповідну підготовку", - повідомив Шойгу.

Росія та Білорусь, які є близькими союзниками з війни проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.