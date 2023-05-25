Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі
Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Відповідно до рішення наших верховних головнокомандувачів організовано роботу з розміщення нестратегічної ядерної зброї Російської Федерації на території Республіки Білорусь", - сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу на переговорах з міністром оборони Білорусії Віктором Хреніним у Мінську.
За його словами, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.
"Частина білоруських літаків переобладнана для можливого застосування ядерної зброї. Військовослужбовці пройшли відповідну підготовку", - повідомив Шойгу.
Росія та Білорусь, які є близькими союзниками з війни проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.
Російський президент Володимир Путін оголосив про плани вперше розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Він сказав, що сховища будуть збудовані до 1 липня.
У квітні Росія провела навчання для військових із Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності "Іскандер".
Детальніше про те, чому Білорусь стала союзником Росії, читайте у матеріалі РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чомусь боїться перемоги Путіна".