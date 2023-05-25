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США готують новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів, - Reuters

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Четвер 25 травня 2023 21:53
США готують новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів, - Reuters Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на суму до 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Оголосити пакет військової допомоги можуть уже у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Інші джерела повідомляють, що повідомити про виділення нового пакета допомоги можуть після вихідних, присвячених Дню поминання в США.

Очікується, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України від Росії.

Необхідне озброєння швидше за все передадуть із запасів армії США.

Військова допомога США

Нещодавно президент США Джо Байден оголосив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.

Сьогодні голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що союзники у рамках "Рамштайну" вже передали Україні військової допомоги на загальну суму 65 млрд доларів.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.

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