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Нічна атака на Україну. Росія випустила 36 дронів, всі збили

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Київ, Четвер 25 травня 2023 08:24
Нічна атака на Україну. Росія випустила 36 дронів, всі збили Фото: сили ППО вночі збили 36 дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 25 травня випустила по Україні 36 дронів-камікадзе іранського виробництва. Сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти випустили іранські Shahed-136/131 з північного та південного напрямків. Військові припускають, що росіяни хотіли атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти в західних областях.

Ворожу атаку відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи повітряних командувань "Південь", "Центр" та "Захід".

Завдяки успішній роботі сили протиповітряної роботи всі дрони-камікадзе ліквідовано.

Нічна атака

Росія у травні вже понад 10 разів атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Цієї ночі повітряна тривога тривала понад 3 години, а вибухи чули жителі столиці, Київської, Вінницької, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та інших областях.

Влада Києва повідомила, що окупанти намагалися атакувати столицю, а дрони випускали хвилями. Проте сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

Також російська армія вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку у Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Будівлю пошкоджена, але обійшлося без постраждалих.

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