Заседание 12-го "Рамштайна" и очередной обмен пленными: новости за 25 мая

В четверг, 25 мая, западные союзники Украины провели очередную встречу в формате "Рамштайн". А также вчера в рамках обмена пленными с Россией Украина смогла вернуть домой 106 наших военных.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 25 мая, - в материале РБК-Украина .

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Коалиция F-16 и еще больше ПВО. Итоги встречи союзников в формате "Рамштайн"

В четверг, 25 мая, западные союзники Украины провели очередную встречу в формате "Рамштайн". В этот раз заседание проходило в онлайн-режиме.

Заседание было посвящено усилению защиты Украины, в частности, поставкам снарядов калибра 155 мм, систем ПВО, радаров и другой амуниции.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, по состоянию на май 2023 года Украина получила от западных союзников военной помощи на 65 млрд долларов.

На итоговой пресс-конференции Остин подробно рассказал об авиационной коалиции, которая начнет работу по подготовке украинских пилотов на самолетах F-16.

"Это будет серьезный процесс, но благодаря координации в рамках нашей контактной группы это станет возможным. Спасибо Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию. Наши коллеги из этих стран будут сотрудничать с США и другими союзниками, чтобы разработать программу обучения. Норвегия, Португалия, Бельгия и Польша также внесут свой вклад, и мы ожидаем, что присоединятся и другие страны", - подчеркнул Остин.

По его словам, программу должны подготовить быстро, чтобы пилоты уже в ближайшие недели начали освоение F-16.

Контактная группа также обсудила долгосрочную поддержку Украины, в частности, относительно критического оборудования. Министры обороны стран-союзниц подтвердили намерение нарастить военное и промышленное производство.

Кроме того, участники встречи в формате "Рамштайн" обсудили поставки Leopard для Украины, программы, охватывающие необходимые ресурсы для этого, а также договорились создать центр по техническому обслуживанию танков.

Особое внимание участники контактной группы уделили защите украинского неба. И главу Пентагона спросили, сколько самолетов F-16 могут предоставить именно США.

Воины из-под Бахмута. Украина вернула из российского плена более сотни защитников

В рамках обмена пленными с Россией Украина смогла вернуть домой 106 наших военных. Речь идет о бойцах из Бахмутского направления.

Домой вернулись восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. В частности, вернулся 21 представитель терробороны. Дома теперь также семь пограничников и один военный Государственной специальной службы транспорта.

Среди вернувшихся из плена 68 считались пропавшими без вести. Родные этих людей прошли сложный этап.

По меньшей мере, семь спасенных бойцов имеют различные травмы: шаровые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Самому старшему из освобожденных военных уже исполнилось 59 лет, самому младшему - 21 год.

Кроме того, было репатриировано три тела: двоих иностранцев и украинки.

Беспилотники и боеприпасы. Литва анонсировала новый пакет помощи Украине

Правительство Литвы анонсировало новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины. Среди прочего ожидаются поставки беспилотников и боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании "Рамштайна". По его словам, военная помощь Литвы Украине скоро достигнет 465 миллионов евро.

"Наша поддержка Украины - это инвестиции в нашу собственную устойчивость, сдерживание и оборону. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом пространстве", - заявил министр, подчеркнув, что Литва будет последовательно поддерживать Украину до победы.

Анушаускас заявил, что новый пакет боевой поддержки Украины со стороны Литвы будет включать беспилотники, боеприпасы, сухие продовольственные пайки и другую поддержку.

Министр также отметил важность обучения украинских войск, отметив, что Литва значительно увеличила объем обучения и количество предназначенных для него инструкторов.

Кроме обучения, военная помощь Литвы в этом году охватывает передачу военного оборудования и техники, лечение и реабилитацию военнослужащих, а также взносы в международные фонды.

Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине

Финляндия направила новый пакет военной помощи Украине на сумму 109 млн евро (116,9 млн долларов). Президент Саули Нийнисте принял соответствующее предложение правительства.

Отмечается, что пакет военной помощи будет включать, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, Финляндия и дальше будет поддерживать нашу страну вместе с международными партнерами.

"Из оперативных соображений и в целях обеспечения безопасной доставки помощи, никаких дополнительных деталей относительно точного содержания, способа и времени доставки не разглашаются", - добавляет пресс-служба.

Испания объявила о поставках еще четырех Leopard 2 Украине

Правительство Испании анонсировало поставки еще четырех танков Leopard 2 Украине. Также Мадрид передаст партию пехотных машин. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании "Рамштайна".

"Роблес сообщила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии пехотных машин M-113 TOA", - говорится в сообщении Министерства обороны Испании.

Роблес также отметила хороший прогресс в обучении украинских военных в Испании, где на сегодняшний день прошли обучение около 1500 военнослужащих, и ожидается, что годовой показатель будет достигнут досрочно.

США готовят новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 миллионов долларов.

"Объявить пакет военной помощи могут уже в пятницу", - пишет Reuters.

Другие источники сообщают, что сообщить о выделении нового пакета помощи могут после выходных, посвященных Дню поминовения в США.

В пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.

Необходимое вооружение, скорее всего, передадут из запасов армии США.

ЕС продлил "экономический безвиз" с Украиной еще на год

Совет ЕС принял постановление, которое продолжает приостановку всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в Евросоюз еще на год, то есть до июня 2024 года.

Постановление касается экспорта фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, сельскохозяйственной продукции и переработанных сельскохозяйственных продуктов, на которые распространяются тарифные квоты.

Отметим, что пошлины для промышленных товаров перестали действовать с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси

Министры обороны России и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

"В соответствии с решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.

По его словам, Беларуси передан ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием.

"Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку", - сообщил Шойгу.

Россия и Беларусь, являющиеся близкими союзниками по войне против Украины, в начале этого года договорились разместить часть тактического ядерного арсенала Москвы в Беларуси.

Российский президент Владимир Путин объявил о планах впервые разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он сказал, что хранилища будут построены до 1 июля.