Генштаб про втрати Росії у війні за добу: 500 окупантів, 20 артсистем та 36 дронів
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 25 травня, склали 500 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 205 260 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 артсистем та 36 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3795 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7432 (+8) од,
- артилерійських систем - 3359 (+20) од,
- РСЗВ - 570 од,
- засоби ППО - 327 од,
- літаків - 309 од,
- гелікоптерів - 296 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2907 (+36),
- крилаті ракети - 1015 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6148 (+2) од,
- спеціальна техніка - 444 (+4)
Втрати Росії в Україні
За останні три дні – на ранок 23, 24 та 25 травня, українські військові вже знищили понад 80 артсистем. Також за ці три дні ЗСУ "замінусували" майже півтори тисячі окупантів. Цікаво, що вчора у російських соцмережах з'явилася інформація про атаку на унікальний розвідувальний корабель ЧФ РФ "Іван Хурс". Начебто її російські моряки успішно відбили.
Атака України 25 травня
Увечері в середу, 24 травня, в частині регіонів України, зокрема Києві та області, було оголошено повітряну тривогу. Згодом з'ясувалося, що по Києву ворог мав намір вдарити дронами-камікадзе, але всі цілі сили ППО знищили. Вже вранці, 25 травня, стало відомо, що ЗСУ збили 36 із 36 БПЛА Shahed, якими РФ атакувала Україну.
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