Пригожин знову заявляє про вихід "вагнерівців" із Бахмута
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин сьогодні вчергове заявив, що його найманці почали вихід з Бахмута. Вони нібито повністю покинуть місто до 1 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пригожина.
"До 1 червня всі виходимо, відпочиваємо, готуємося, а потім отримаємо нове завдання", - сказав Пригожин.
Він записав 3 хвилинний ролик в якому обговорює так званий "вихід" з міста, закликає своїх "вояк" не поспішати та виводити по одній одиниці техніки.
Пригожин каже, що його "вагнерівці" відійдуть в тилові райони, а нібито позиції в Бахмуті передадуть під контроль Міноборони РФ.
Пригожин вкотре заявляє про "вихід" з Бахмута
Зазначимо, що вірити терористу Пригожину щодо виходу з Бахмута не варто, оскільки він вже неодноразово робив подібні заяви.
До цього, 10 травня він вже "покидав" Бахмут нібито через брак боєприпасів чого у підсумку не сталося.
Тепер же, як він і "анонсував" 25 травня "вагнерівці" починають відходити з міста. Але це, знову ж таки, за словами терориста Пригожина.
Детальніше про Бахмут та заяви Пригожина щодо "взяття" і втрати ПВК - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.