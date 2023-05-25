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Пригожин знову заявляє про вихід "вагнерівців" із Бахмута

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Бахмут, Четвер 25 травня 2023 10:16
Пригожин знову заявляє про вихід "вагнерівців" із Бахмута Фото: засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин сьогодні вчергове заявив, що його найманці почали вихід з Бахмута. Вони нібито повністю покинуть місто до 1 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пригожина.

"До 1 червня всі виходимо, відпочиваємо, готуємося, а потім отримаємо нове завдання", - сказав Пригожин.

Він записав 3 хвилинний ролик в якому обговорює так званий "вихід" з міста, закликає своїх "вояк" не поспішати та виводити по одній одиниці техніки.

Пригожин каже, що його "вагнерівці" відійдуть в тилові райони, а нібито позиції в Бахмуті передадуть під контроль Міноборони РФ.

Пригожин вкотре заявляє про "вихід" з Бахмута

Зазначимо, що вірити терористу Пригожину щодо виходу з Бахмута не варто, оскільки він вже неодноразово робив подібні заяви.

До цього, 10 травня він вже "покидав" Бахмут нібито через брак боєприпасів чого у підсумку не сталося.

Тепер же, як він і "анонсував" 25 травня "вагнерівці" починають відходити з міста. Але це, знову ж таки, за словами терориста Пригожина.

Детальніше про Бахмут та заяви Пригожина щодо "взяття" і втрати ПВК - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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