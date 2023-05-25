Воїни з-під Бахмуту. Україна повернула з російського полону понад сотню захисників

В рамках обміну полоненими з Росією Україна змогла повернути додому 106 наших військових. Йдеться про бійців з Бахмутського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Додому повернулися вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Зокрема, повернувся 21 представник тероборони. Вдома тепер також семеро прикордонників та один військовий Державної спеціальної служби транспорту.

"Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави", - написав Єрмак.

Серед тих, хто повертається з полону, 68 вважалися зниклими безвісти. Рідні цих людей пройшли складний етап.

Щонайменше сім врятованих бійців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військових вже виповнилося 59 років, наймолодшому - 21 рік.

Окрім того, було репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

Єрмак додав, що Україна продовжує працювати над якнайшвидшим поверненням додому усіх військовополонених.

"Всі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети", - написав він.

Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.

Обмін полоненими з Росією

Єдині переговори, які Україна веде з Росією, стосуються обміну полоненими.

У квітня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх", і вже наближаються до позитивного результату.

Тим часом у Координаційному штабі вважають, що можливість обміну "всіх на всіх" значно зросла у порівнянні з тим, що було три місяці назад.

Зазначимо, що останній обмін полоненими між Україною та РФ пройшов 6 травня, коли додому повернулись 45 бійців полку "Азов".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.