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Безпілотники та боєприпаси. Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні

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Вільнюс, Четвер 25 травня 2023 20:13
Безпілотники та боєприпаси. Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви анонсовано новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Серед іншого, очікуються поставки безпілотників і боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні "Рамштайн", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.

За його словами, військова допомога Литви Україні скоро сягне 465 мільйонів євро.

"Наша підтримка України - це інвестиції в нашу власну стійкість, стримування та оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність у євроатлантичному просторі", - заявив міністр, наголосивши, що Литва послідовно підтримуватиме Україну до перемоги.

Анушаускас заявив, що новий пакет бойової підтримки України з боку Литви включатиме в себе безпілотники, боєприпаси, сухі продовольчі пайки та іншу підтримку.

Міністр також наголосив на важливості навчання українських військ, зазначивши, що Литва значно збільшила обсяг навчання і кількість призначених для нього інструкторів.

Крім навчання, військова допомога Литви цього року охоплює передачу військового обладнання і техніки, лікування та реабілітацію військовослужбовців, а також внески в міжнародні фонди.

Саміт "Рамштайн"

"Рамштайн" - засідання Контактної групи з оборони України, в якому беруть участь міністри оборони країн-союзників і партнерів Києва. На саміті міністри обговорюють надання допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

У фокусі уваги були посилення ППО, забезпечення військових боєприпасами, а також передача винищувачів F-16 та навчання пілотів.

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