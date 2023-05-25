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Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні

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Четвер 25 травня 2023 15:34
Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні Фото: Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія направила новий пакет військової допомоги нашій країні на суму 109 млн євро (116,9 млн доларів). Президент Саулі Нійністе ухвалив відповідну пропозицію уряду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

Зазначається, що пакет військової допомоги включатиме, серед іншого, зенітне озброєння й боєприпаси.

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, Фінляндія й надалі підтримуватиме нашу країну разом з міжнародними партнерами.

"З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодних додаткових деталей щодо точного змісту, способу та часу доставки не розголошуються", - додає пресслужба.

Військова допомога Фінляндії

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Фінляндія надала нашим воїнам шістнадцять пакетів військової допомоги. Загальна вартість усієї допомоги наразі становить 1,1 мільярда євро (1,18 мільярда доларів).

Також варто відзначити, що президент України Володимир Зеленський нещодавно відвідав Фінляндію, щоб обговорити підтримку країни напередодні контрнаступу ЗСУ.

Агентство розкривало усі подробиці поїздки лідера України до країни.

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