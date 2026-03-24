Заміна Starlink для окупантів: Росія вивела на орбіту перші супутники зв'язку

Росія вивела на орбіту перші 16 супутників "Рассвет", які мають замінити Starlink для її армії. Надалі планується ще більш ніж десяток запусків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Бюро 1440", яка займається створенням системи супутникового широкосмугового інтернету.

Перший пакетний запуск 16 космічних апаратів цільової групової супутникової мережі відбувся в понеділок, 23 березня.

"Запуск перших апаратів цільового угрупування - перехід від експериментів до створення сервісу зв'язку. Попереду - десятки запусків і сотні супутників російської низькоорбітального угрупування для сервісу зв'язку з глобальним покриттям", - сказано в заяві.

Спочатку космічний інтернет планували використовувати в цивільних цілях, зокрема в "Аерофлоті" та "РЖД". Однак після відключення Starlink для російських окупантів, очевидно, що супутники будуть використовуватися для підтримки російської агресії.

Для повноцінної заміни Starlink росіянам необхідно здійснити ще більш ніж десяток запусків, розробити компактний і недорогий наземний термінал та налагодити їх масове виробництво.

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, коли російські окупанти почали використовувати дрони зі Starlink, Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маск з проханням обмежити їм доступ.

Після цього доступ до Starlink для російських військ був заблокований. В результаті підрозділи РФ на полі бою зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.