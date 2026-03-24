Заміна Starlink для окупантів: Росія вивела на орбіту перші супутники зв'язку

13:19 24.03.2026 Вт
2 хв
Спочатку супутники готували для цивільних цілей, але дії Ілона Маска змінили плани Кремля
aimg Валерій Ульяненко
Заміна Starlink для окупантів: Росія вивела на орбіту перші супутники зв'язку Ілюстративне фото: РФ почала працювати над заміною Starlink (Getty Images)

Росія вивела на орбіту перші 16 супутників "Рассвет", які мають замінити Starlink для її армії. Надалі планується ще більш ніж десяток запусків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Бюро 1440", яка займається створенням системи супутникового широкосмугового інтернету.

Перший пакетний запуск 16 космічних апаратів цільової групової супутникової мережі відбувся в понеділок, 23 березня.

"Запуск перших апаратів цільового угрупування - перехід від експериментів до створення сервісу зв'язку. Попереду - десятки запусків і сотні супутників російської низькоорбітального угрупування для сервісу зв'язку з глобальним покриттям", - сказано в заяві.

Спочатку космічний інтернет планували використовувати в цивільних цілях, зокрема в "Аерофлоті" та "РЖД". Однак після відключення Starlink для російських окупантів, очевидно, що супутники будуть використовуватися для підтримки російської агресії.

Для повноцінної заміни Starlink росіянам необхідно здійснити ще більш ніж десяток запусків, розробити компактний і недорогий наземний термінал та налагодити їх масове виробництво.

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, коли російські окупанти почали використовувати дрони зі Starlink, Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маск з проханням обмежити їм доступ.

Після цього доступ до Starlink для російських військ був заблокований. В результаті підрозділи РФ на полі бою зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.

Зазначимо, спроби окупантів перейти на альтернативні засоби зв’язку виявилися менш ефективними, що створило для них додаткові проблеми на фронт.

РБК-Україна також писало, що російська армія шукає альтернативи Starlink для управління безпілотниками на фронті. Для цього окупанти активно застосовують дешеві дрони типу "Молнія", змінюючи тактику ударів.

Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
