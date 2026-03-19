Росіяни шукають альтернативу Starlink: ISW розкрив нову тактику окупантів з дронами

14:38 19.03.2026
2 хв
Що вигадала Росія і до чого тут дрони "Молнія"?
Ірина Глухова
Армія РФ шукає альтернативи Starlink для управління дронами на фронті. Для цього загарбники активно застосовують дешеві безпілотники типу "Молнія", змінюючи тактику ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, росіяни активно завдають ударів на глибину 40-50 км від лінії фронту. Зокрема, на Куп’янському напрямку для цього використовують дрони типу "Молнія", які виконують роль так званих "материнських" безпілотників.

Як працює нова тактика РФ

За словами українських військових, "Молнія" транспортує FPV-дрони в тил, після чого ті атакують цілі. Часто під ударами опиняються цивільні автомобілі та об’єкти інфраструктури.

У Інститут вивчення війни зазначають, що така тактика відповідає загальній кампанії РФ із повітряного перехоплення, спрямованій на порушення логістики України.

Водночас українські військові повідомляють про значні втрати ворога: лише за три дні на одному з напрямків було знищено понад 100 дронів "Молнія".

РФ шукає заміну Starlink

Після обмеження доступу до Starlink російські війська зіткнулися з проблемами у керуванні дронами та системами командування.

Для компенсації вони намагаються використовувати альтернативні засоби зв’язку:

  • радіопередачі
  • оптоволоконні лінії
  • супутникову систему "Комета".

Однак, як зазначають військові, ці рішення працюють повільніше і менш ефективні, ніж Starlink.

За оцінками ISW, після обмеження Starlink 1 лютого російські війська зазнають труднощів на передовій. Це вплинуло на їхні ударні можливості та системи управління (C2). Попри це, РФ продовжує адаптуватися та шукає способи відновити ефективність своїх безпілотних операцій у тилу України.

Що відомо про блокування Starlink

Нагадаємо, коли російські військові почали використовувати дрони з інтернетом Starlink, Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маск з проханням обмежити їм доступ і мільярдер несподівано встав на бік нашої країни.

Доступ до Starlink для російських військ був заблокований. У результаті підрозділи РФ на полі бою зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.

Спроби окупантів перейти на альтернативні засоби зв’язку виявилися менш ефективними, що створило для них додаткові проблеми на фронті.

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
