Замена Starlink для оккупантов: Россия вывела на орбиту первые спутники связи

13:19 24.03.2026 Вт
Изначально спутники готовили для гражданских целей, но действия Илона Маска изменили планы Кремля
aimg Валерий Ульяненко
Замена Starlink для оккупантов: Россия вывела на орбиту первые спутники связи Иллюстративное фото: РФ начала работать над заменой Starlink (Getty Images)

Россия вывела на орбиту первые 16 спутников "Рассвет", которые должны заменить Starlink для ее армии. В дальнейшем планируется еще более чем десяток запусков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Бюро 1440", которая занимается созданием системы спутникового широкополосного интернета.

Читайте также: ВСУ отбили почти 400 кв. км территории после того, как россияне потеряли Starlink

Первый пакетный запуск 16 космических аппаратов целевой групповой спутниковой сети состоялся в понедельник, 23 марта.

"Запуск первых аппаратов целевой группировки - переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Впереди - десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием", - сказано в заявлении.

Изначально космический интернет планировали использовать в гражданских целях, в частности в "Аэрофлоте" и "РЖД". Однако после отключения Starlink для российских оккупантов, очевидно, что спутники будут использоваться для поддержки российской агрессии.

Для полноценной замены Starlink россиянам необходимо осуществить еще более десятка запусков, разработать компактный и недорогой наземный терминал и наладить их массовое производство.

Блокировка Starlink для россиян

Напомним, когда российские оккупанты начали использовать дроны со Starlink, Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой ограничить им доступ.

После этого доступ к Starlink для российских войск был заблокирован. В результате подразделения РФ на поле боя столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.

Отметим, попытки оккупантов перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронт.

РБК-Украина также писало, что российская армия ищет альтернативы Starlink для управления беспилотниками на фронте. Для этого оккупанты активно применяют дешевые дроны типа "Молния", меняя тактику ударов.

Российская Федерация Starlink
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти