В Україні планують відновити 10 мільйонів квадратних метрів доріг до літа, - Свириденко

В Україні до 1 червня планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування, відновивши 10 млн квадратних метрів покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

"Для їх ремонту уряд зі свого боку додатково спрямує 3,5 млрд грн", - підкреслила Свириденко.

Йдеться про траси, що мають критичне значення для логістики, оборони, евакуації населення та стабільної роботи громад.

За словами Свириденко, основну увагу при проведенні робіт приділяють шляхам із найбільшим навантаженням та пошкодженнями .

Ремонт доріг в Україні

Нагадаємо, раніше цього року дорожні служби розпочали масштабне відновлення автошляхів, які зазнали критичних руйнувань упродовж зимового періоду. Пріоритетними об’єктами для відновлення стали ключові міжнародні магістралі та оборонні логістичні маршрути, зокрема траси Київ - Чоп та Київ - Одеса.

У березні 2026 року стало відомо, що Україна залучить 230 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на розвиток та відновлення дорожньої інфраструктури. Відповідну фінансову угоду ратифікувала Верховна Рада, закріпивши статус міжнародних маршрутів як першочергових для фінансування.

Вже на початку травня з'явилися повідомлення про те, що Україна достроково завершила ремонтні роботи на основних міжнародних трасах. Попри складні умови, фахівцям вдалося виконати план із випередженням графіку, підготувавши інфраструктуру до літнього сезону раніше за встановлений дедлайн 1 червня.