ЗСУ відбили майже 400 кв. км території після того, як росіяни втратили Starlink, - WSJ

Українські війська змогли досягти найбільших територіальних здобутків за понад два роки після того, як російські окупанти втратили доступ до супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

У лютому компанія Ілона Маска SpaceX обмежила доступ до Starlink через систему "білого списку": українські військові отримали підтверджений доступ, тоді як російські - втратили його.

Це одразу вплинуло на ситуацію на полі бою.

"Без Starlink їх фактично відкинули до зв’язку часів холодної війни", - розповів український військовий із позивним "Конош".

За даними аналітиків, Україна після цього повернула близько 380 квадратних км територій у Запорізькій області та Дніпропетровській області.

Втрата зв’язку різко знизила ефективність російських безпілотників.

"Раніше, якщо ворог помічав нашу групу, вони кидали в неї все, що могли. Тепер цей проміжок між виявленням і ударом став критичним", - розповів командир підрозділу "Братство" Олексій Сердюк.

Через відсутність швидкої координації росіяни не могли оперативно передавати координати цілей між підрозділами.

Хаос в армії РФ

Зазначається, що після втрати Starlink росіяни змушені були перейти на радіозв’язок, який українські сили почали активно перехоплювати.

"Ми почали чути прямі вказівки по радіо… іноді навіть за день наперед", - розповів спеціаліст радіорозвідки.

Українські військові використали це для контратак, зокрема невеликими групами в тилу противника.

"Ми змогли скористатися слабкими місцями, коли їхня система управління була дестабілізована", - зазначив командир із позивним "Луна".

Втрата контролю над військами

Starlink відігравав ключову роль і у внутрішньому контролі російських підрозділів.

Боєць із позивним "Сівір" розповів, що РФ завдяки Starlink жорстко контролювала українські підрозділи. Тепер цей контроль зник.

За його словами, російські солдати часто діяли ізольовано і не розуміли ситуації навколо.

Після втрати доступу російські сили намагаються відновити зв’язок:

прокладають кабелі між позиціями;

використовують локальні бездротові мережі;

звертаються до інших супутникових сервісів.

Однак ефективність таких рішень значно нижча.

"Starlink був дешевим та ефективним рішенням", - пояснив аналітик Майкл Кофман.

За оцінками українських військових, рівень координації російських сил відновився лише приблизно на 60%.

Додаткові проблеми створює внутрішній конфлікт щодо систем зв’язку. Кремль обмежує використання популярного месенджера Telegram, просуваючи державну систему Max, однак військові не довіряють їй.

"Проблеми виникнуть із координацією на рівні взводів і батальйонів", - заявив радник Міноборони України Сергій Бескрестнов.

Попри те, що Росія все ще має чисельну перевагу, українські успіхи стали важливим проривом після тривалого періоду стагнації на фронті.