Закон Зеленского о Нацгвардии и бюджет-2020: что рассмотрит Рада на этой неделе

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пленарные заседания ВР на этой неделе состоятся в среду, четверг и пятницу

Парламент на этой пленарной неделе в ходе заседаний 18-20 сентября намерен рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского о переподчинении Нацгвардии главе государства и заслушать презентацию государственного бюджета на 2020 год от Кабинета министров. Об этом свидетельствует повестка дня Рады на ближайшую пленарную неделю, опубликованная на сайте ВР.

Пленарная среда: ратификации, включение в повестку дня закона Зеленского о ГБР и процедура отбора в Нацраду

В среду состоится только утреннее пленарное заседание, вечером парламентарии будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Так, 18 сентября работа ВР начнется с включении в повестку дня сессии ряда законопроектов: президентского проекта об урегулировании деятельности Государственного бюро расследований (ГБР), а также депутатского о процедуре увольнения и назначения членов Нацрады по вопросам телевиденья и радиовещания. Также предлагается включить несколько законопроектов, поддержанных за основу Радой 8 созыва: о содействии развитию судоходства и о включении колясочников в число участников дорожного движения.

Кроме того, предлагается рассмотреть две ратификации: со Швейцарией - о внесении изменений в конвенцию об избежании налогообложения и с Турцией - об изменениях в аналогичное соглашение.

Также нардепы могут признать утратившим силу закон о перечне документов разрешительного характера в сфере хоздеятельности для ускорения дерегуляции в этой сфере.

Во втором чтении парламентарии намерены рассмотреть четыре законопроекта во втором чтении - о делах, которые будет рассматривать Высший антикоррупционный суд сразу после запуска; о декриминализации фиктивного предпринимательства; законопроект о радиационной безопасности при медоблучении; законопроект об отмене лицензирования операторам телекоммуникаций.

Пленарный четверг: законы Зеленского о Нацгвардии, реформе ГПУ и прослушке нардепов

Согласно повестке, 19 сентября ВР рассмотрит два законопроекта в первом чтении, а остальные - во втором.

Так, нардепы планируют рассмотреть президентский закон о переподчинении ему Нацгвардии, а также проекты о Бюро финбезопасности от фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

На второе чтение вынесены 13 законопроектов, которые на прошлой неделе депутаты приняли в первом чтении за основу: о прослушке нардепов; реформе Генпрокуратуры; реформе госслужбе; проект изменений в закон о публичных закупках; проект о кэшбеке покупателю в случае незаконно выданного чека; о введении электронного чека.

Кроме того, будет рассмотрен во втором чтении проекта о продлении на три года действия закона о финансовой реструктуризации.

Пленарная пятница: презентация Кабмином бюджета-2020 и закон об ответственности за незаконное обогащение

Так, 20 сентября, глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова представит зарегистрированный в ВР проект бюджета на 2020 год.

После этого парламентарии будут рассматривать законопроекты во втором чтении, ранее принятые за основу.

В частности, нардепы рассмотрят проекты о президентской инициативе перезагрузить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в которой содержится норма о лишении финансирования партий, которые проиграли парламентские выборы, то есть получили менее 5% поддержки избирателей; проект возвращения в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении, а также законопроект о праве получать компенсации из госбюджета в сфере кинематографии только иностранным кинопроизводителям.

Напомним, председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что на этой пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит около 40 законопроектов. По его словам, на этой пленарной неделе депутаты сосредоточатся на законопроектах, которые должны быть рассмотрены во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что государственный бюджет на 2020 год будет представлен в парламенте в пятницу, 20 сентября.

Подчеркнем также, глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявлял, что Верховная рада на этой пленарной неделе не сможет рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского о передаче Национальной гвардии в подчинение главе государства. Монастырский объяснял, что документ находится на рассмотрении в комитете.