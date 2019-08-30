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Зеленский просит Раду переподчинить ему Нацгвардию

Новости » Политика    30.08.2019 - 16:10
Зеленский просит Раду переподчинить ему Нацгвардию
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский предлагает вывести Нацгвардию из подчинения Авакову

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел и переподчинить ее президенту. Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

В частности, в предложенном законопроекте содержится норма о том, что деятельность Национальной гвардии будет направляться президентом через командующего Нацгвардии, который непосредственно руководит силовой структурой.

Кроме того, из закона о Национальной гвардии полностью исключаются нормы о министре внутренних дел, а все указанные полномочия передаются командующему НГУ.

Напомним, накануне Верховная рада Украины проголосовала за состав нового Кабинета министров, должность в котором сохранил министр внутренних дел Арсен Аваков. Примечательно, что именно его фигура вызывала наибольшие противоречия во фракции "Слуги народа".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что Аваков останется на своей должности под ответственность президента Зеленского. Также он уточнил, что Аваков будет "переходным министром" и, возможно, в течение полугода ему найдут замену. В самой партии высказывали версию, что на сегодня кандидатура Авакова во главе МВД Украины является, по сути, безальтернативной.

Зеленский представил нового министра обороны
Новости Украины Владимир ЗеленскийНацгвардияАрсен Аваков
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