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Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде

Новости » Политика    16.09.2019 - 11:35
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представит бюджет министр финансов Оксана Маркарова

Государственный бюджет на 2020 год будет представлен в парламенте в пятницу, 20 сентября. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, представит бюджет министр финансов Оксана Маркарова.

"По поводу часа вопросов к правительству. У нас поступил в Верховную раду бюджет. Я думаю, что в пятницу министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета в Верховной раде Украины", - заявил Разумков.

По его словам, презентация госбюджета в эту пятницу сможет компенсировать час вопросов к правительству.

"Бюджетный процесс - это очень серьезный вызов как для парламента, так и для Кабинета министров. Это один из ключевых вопросов, к которому мы будем подходить очень взвешенно. Ведь именно по этому бюджету на следующий год жить нашему государству", - добавил спикер.

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020. Текст документа пока отсутствует.

Как писало РБК-Украина, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что рассмотрение проекта государственного бюджета на 2020 год должно начаться на следующей пленарной неделе.

Добавим также, Маркарова сообщала, что в проекте государственного бюджета на 2020 год, который внес Кабмин в Раду, расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар.

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Новости Украины Дмитрий РазумковБюджет 2020
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