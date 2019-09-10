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Рада планирует разрешить прослушку нардепов

Новости » Политика    10.09.2019 - 12:54
Рада планирует разрешить прослушку нардепов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законопроект определен Зеленским как неотложный

Верховная рада приняла за основу законопроект №1009 президента Владимира Зеленского, который предусматривает разрешение на прослушку нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 297 нардепов.

При этом сокращенные сроки подготовки закона ко второму чтению поддержали 278 парламентариев.

Проектом закона предлагается изъять норму закона "О статусе народного депутата".

Предусматривается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Также из Уголовного процессуального кодекса изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Кроме того, предлагается предоставить следственному судье, суду при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей право не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.

Напомним, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять законопроект №1009 президента Владимира Зеленского.

Добавим также, президент предлагает лишать депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы. В случае отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин на трети пленарных заседаний у него планируют забирать мандат. Рада уже направила этот законопроект на рассмотрение в Конституционный суд Украины.

Как писало РБК-Украина, президент предлагает ВР переподчинить ему Национальную гвардию.

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