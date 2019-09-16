Рада сняла закон Зеленского о Нацгвардии с рассмотрения на этой неделе

Фото: Денис Монастырский (facebook.com moden.ua)

Снять документ с рассмотрения на этой неделе просил профильный комитет

Верховная рада на этой пленарной неделе не сможет рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского о передаче Национальной гвардии в подчинение главе государства. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Указано, что документ находится на рассмотрении в комитете.

"Хочу попросить снять с рассмотрения законопроект № 1007 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности Нацгвардии". Он сейчас находится еще на рассмотрении в комитете", - заявил Монастырский.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии Зеленскому. Монастырский подчеркивал, что законопроект планируют доработать.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект о переподчинении Нацгвардии внесен президентом в парламент как неотложный. Голосование за этот документ ожидалось на прошлой пленарной неделе.

При этом парламент принял за основу законопроект №1011 авторства президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Принятие законопроекта позволит создать условия для перехода с мирного на военное положение.