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В Раде назвали число законов, которые рассмотрят на этой неделе

Новости » Политика    16.09.2019 - 12:07
В Раде назвали число законов, которые рассмотрят на этой неделе
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

На этой пленарной неделе нардепы сосредоточатся на законопроектах, которые должны быть рассмотрены во втором чтении

На этой пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит около 40 законопроектов. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на этой пленарной неделе депутаты сосредоточатся на законопроектах, которые должны быть рассмотрены во втором чтении.

"На эту неделю у нас запланировано 39 вопросов, среди них 24 законопроекта, требующие подготовки и рассмотрения во втором чтении. Два проекта по ратификации международных договоров. Предлагается дополнительно включить в повестку дня еще 24 законопроекта", - заявил Разумков.

"Особое внимание требуют проекты законов, которые предусмотрены к рассмотрению во втором чтении. Именно на них будет основной упор на этой неделе", - добавил он.

Напомним, Разумков заявил, что государственный бюджет на 2020 год будет представлен в парламенте в пятницу, 20 сентября. По его словам, представит бюджет министр финансов Оксана Маркарова.

Как писало РБК-Украина ранее, за две недели Верховная рада рассмотрела 110 законодательных инициатив. При этом в целом принято почти 10 законов.

Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде За две недели Рада рассмотрела более сотни законодательных инициатив
Новости Украины законопроектВерховная РадаДмитрий Разумков
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