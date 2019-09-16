Закон Зеленського про Нацгвардію і бюджет-2020: що розгляне Рада на цьому тижні

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пленарні засідання ВР на цьому тижні відбудуться у середу, четвер і п'ятницю

Парламент на цьому пленарному тижні в ході засідань 18-20 вересня має намір розглянути законопроект президента Володимира Зеленського про перепідпорядкування Нацгвардії главі держави і заслухати презентацію державного бюджету на 2020 рік від Кабінету міністрів. Про це свідчить порядок денний Ради на найближчий пленарний тиждень, опублікований на сайті ВР.

Пленарна середа: ратифікації, включення до порядку денного закону Зеленського про ДБР і процедура відбору в Нацраду

У середу відбудеться тільки ранкове пленарне засідання, ввечері парламентарії працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

Так, 18 вересня робота ВР розпочнеться з включення до порядку денного сесії ряду законопроектів: президентського проекту про врегулювання діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР), а також депутатського про процедуру звільнення і призначення членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Також пропонується включити кілька законопроектів, підтриманих за основу Радою 8 скликання: про сприяння розвитку судноплавства та про включення візочників до числа учасників дорожнього руху.

Крім того, пропонується розглянути дві ратифікації: зі Швейцарією - про внесення змін до конвенцію про уникнення оподаткування і з Туреччиною - про зміни в аналогічну угоду.

Також нардепи можуть визнати таким, що втратив силу, закон про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності для прискорення дерегуляції у цій сфері.

У другому читанні парламентарі мають намір розглянути чотири законопроекти у другому читанні - про справи, які розглядатиме Вищий антикорупційний суд відразу після запуску; про декриміналізацію фіктивного підприємництва; законопроект про радіаційну безпеку при медопроміненні; законопроект про скасування ліцензування операторам телекомунікацій.

Пленарний четвер: закони Зеленського про Нацгвардію, реформу ГПУ і прослуховування нардепів

Згідно з порядком, 19 вересня ВР розгляне два законопроекти в першому читанні, а решту - в другому.

Так, нардепи планують розглянути президентський закон про перепідпорядкування йому Нацгвардії, а також проекти про Бюро фінбезпеки від фракцій "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

На друге читання винесені 13 законопроектів, які минулого тижня депутати прийняли в першому читанні за основу: про прослуховування нардепів; реформу Генпрокуратури; реформу держслужби; проект змін до закону про державні закупівлі; проект про кешбек покупцеві в разі незаконно виданого чека; про введення електронного чека.

Крім того, буде розглянутий у другому читанні проект про продовження на три роки дії закону про фінансову реструктуризацію.

Пленарна п'ятниця: презентація Кабміном бюджету-2020 і закон про відповідальність за незаконне збагачення

Так, 20 вересня, глава Міністерства фінансів України Оксана Маркарова представить зареєстрований у ВР проект бюджету на 2020 рік.

Після цього парламентарії розглядатимуть законопроекти у другому читанні, раніше прийняті за основу.

Зокрема, нардепи розглянуть проекти про президентську ініціативу перезавантажити Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), у якій міститься норма про позбавлення фінансування партій, які програли парламентські вибори, тобто отримали менше 5% підтримки виборців; проект повернення до Кримінального кодексу статті про незаконне збагачення, а також законопроект про право отримувати компенсації з держбюджету в сфері кінематографії тільки іноземним кіновиробникам.

Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков заявив, що на цьому пленарному тижні Верховна рада України розгляне близько 40 законопроектів. За його словами, на цьому пленарному тижні депутати зосередяться на законопроектах, які мають бути розглянуті у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що державний бюджет на 2020 рік буде представлений у парламенті в п'ятницю, 20 вересня.

Підкреслимо також, глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявляв, що Верховна рада на цьому пленарному тижні не зможе розглянути законопроект президента Володимира Зеленського про передачу Національної гвардії у підпорядкування главі держави. Монастирський пояснював, що документ знаходиться на розгляді в комітеті.