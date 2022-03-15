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Путин и Шойгу планируют массовую вырубку и продажу украинских лесов, - разведка

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Киев, Вторник 15 марта 2022 12:22
Путин и Шойгу планируют массовую вырубку и продажу украинских лесов, - разведка Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия планирует массовые вырубки украинских лесов и их продажу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился с "соответствующим письмом" к российскому президенту Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Государство оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов. Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", который адресован лично Путину", - говорится в сообщении.

Как пояснили в разведке, этот "документ" имеет целью получение разрешения на тотальную вырубку украинских лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений".

В частности, планируются вырубки "любой интенсивности, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

При этом, указано в письме, неиспользованная для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта.

"На сегодня без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида", - отмечено в сообщении.

В разведке напомнили, что последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации, когда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности.

Путин и Шойгу планируют массовую вырубку и продажу украинских лесов, - разведка

Отметим, по данным Минфина, ущерб от действий российских оккупантов в Украине составляет по меньшей мере 500 млрд долларов.

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