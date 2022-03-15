Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре. Уничтожена взлетная полоса
Фото: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (facebook Valentyn Reznichenko)
В ночь на 15 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре. В результате уничтожена взлетно-посадочная полоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление", - отметил он.
Напомним, на прошлой неделе Днепр был атакован крылатыми ракетами, которые несли российские стратегические бомбардировщики Ту-95.
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