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Украинские военные отбили атаку оккупантов под Харьковом

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 20:41
Украинские военные отбили атаку оккупантов под Харьковом Фото: украинские военные отбили атаку оккупантов под Харьковом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники нанесли врагу позорное поражение под Харьковом. Потери среди российских военных подсчитываются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков с Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций",- пишет Синєгубов.

Столкновения между защитниками и оккупантами продолжались более часа, однако в конце концов российские военные отступили.

Потери врага сейчас подсчитываются.

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