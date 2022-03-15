Украинские военные отбили атаку оккупантов под Харьковом

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Столкновения между защитниками и оккупантами продолжались более часа, однако в конце концов российские военные отступили.

" После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков с Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций",- пишет Синєгубов.

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