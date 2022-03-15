Более 13 500 военных и 80 самолетов: Генштаб назвал боевые потери России
Фото: Россия продолжает терять технику и живую силу на войне против Украины (facebook com mod mil rus)
Боевые потери России в войне против Украины уже превысили 13 500 военнослужащих. Также российская армия потеряла более 400 танков и 80 самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 15 марта ориентировочно составили:
- личного состава - свыше 13 500 человек
- танков - 404 единицы
- боевых бронированных машин - 1 279 единиц
- артиллерийских систем - 150 единиц
- РСЗО - 64 единиц
- средства ПВО - 36 единиц
- самолетов - 81 единица
- вертолетов - 95 единиц
- автомобильной техники - 640 единиц
- корабли/катера - 3 единицы
- цистерн с ГСМ - 60 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 единиц
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате удара по телебашни в Антополе Ровенской области возросло до 19.
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