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Более 13 500 военных и 80 самолетов: Генштаб назвал боевые потери России

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Киев, Вторник 15 марта 2022 09:42
Более 13 500 военных и 80 самолетов: Генштаб назвал боевые потери России Фото: Россия продолжает терять технику и живую силу на войне против Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

Боевые потери России в войне против Украины уже превысили 13 500 военнослужащих. Также российская армия потеряла более 400 танков и 80 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 15 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - свыше 13 500 человек
  • танков - 404 единицы
  • боевых бронированных машин - 1 279 единиц
  • артиллерийских систем - 150 единиц
  • РСЗО - 64 единиц
  • средства ПВО - 36 единиц
  • самолетов - 81 единица
  • вертолетов - 95 единиц
  • автомобильной техники - 640 единиц
  • корабли/катера - 3 единицы
  • цистерн с ГСМ - 60 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 единиц

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что количество погибших в результате удара по телебашни в Антополе Ровенской области возросло до 19.

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