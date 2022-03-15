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Рада лишила Киву депутатского мандата

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Киев, Вторник 15 марта 2022 15:04
Рада лишила Киву депутатского мандата Фото: Илья Кива (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Верховная рада Украины лишила нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву депутатского мандата. Он скрывается за границей.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

По его словам, за лишение Кивы депутатского мандата проголосовали более 340 нардепов.

Напомним, на прошлой неделе Лычаковский суд Львова заочно арестовал Киву по подозрению в государственной измене.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований уже собрало материалы для объявления его в международный розыск.

За день до вторжения России в Украину Илья Кива записал видеопоздравление с днем российской армии (23 февраля) и озвучил "потребность в освобождении Украины".

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