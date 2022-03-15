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В Украине на время войны снизили налоги: Шмыгаль разъяснил основные изменения

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Украина, Вторник 15 марта 2022 17:32
В Украине на время войны снизили налоги: Шмыгаль разъяснил основные изменения Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада сегодня приняла революционный законопроект в налоговой сфере. На время военного положения для среднего и крупного бизнеса будет значительно расширена возможность воспользоваться опцией единого налога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как отметил премьер, предприятия с оборотом до 10 млрд гривен смогут перейти на уплату единого налога. Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить лишь 2% от оборота.

"Снимаем все остальные ограничения по количеству рабочих и по видам деятельности (кроме подакцизных товаров и игорного бизнеса", - сообщил он.

Также проект закона содержит много других новаций, рассказал Шмыгаль.

  • Физические лица-предприниматели 1-й и 2-й групп будут платить единый налог на добровольной основе.
  • Также физические лица-предприниматели не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников. Это сделает государство.
  • На период военного положения ФОПы также не буду платить ЕСВ, если не получают дохода.
  • Санкции за нарушение закона о РРО не будут применяться до завершения военного положения.
  • С 24 февраля 2022 до конца года освобождаются от уплаты за землю плательщики на территориях, на которых ведутся боевые действия.
  • Не будет уплачиваться НДС за товары, которые были уничтожены во время войны, а также переданы на нужды обороны.
  • Также будет отменен акциз на топливо, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.

"В течение нескольких часов после вступления в силу этих законов Кабинет министров примет все необходимые подзаконные акты, чтобы новая налоговая система заработала уже на этой неделе", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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