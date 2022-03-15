Российские оккупанты в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов

В Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов. Такое известие успел передать один из работников больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкой области Павла Клименко.

По его словам, медработники и пациенты из областной больницы интенсивного лечения не могут выйти, они сидят в подвале.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины к больнице не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки. В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на днях российские оккупанты практически разрушили больницу, в основном корпусе от бомбардировок упали плиты перекрытия. Однако, персонал и пациенты продолжали находиться в подвальном помещении.

"Российским нелюдям мало разрушений - теперь они сделали из людей заложников. Обращаюсь к международным правозащитным организациям с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности. Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан!",- пишет Кириленко.