Захід України накрив масштабний буревій, а Трамп розкритикував Путіна: новини за 8 липня

Президент США під час спілкування з журналістами вчергове заявив, що він незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним. А західні області України накрив масштабний буревій.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 8 липня - у матеріалі РБК-Україна .

Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні "скільки зможуть", - WSJ

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що президент США під час телефонної розмови сказав українському лідеру, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як Штати атакували іранські ядерні об'єкти минулого місяця, але не наказував Міноборони заморожувати поставки озброєння Україні.

Зокрема, Трамп також заявив президенту Зеленському, що він не несе відповідальності за зупинку поставок зброї до Києва.

Вказано, що Об'єднаний штаб Пентагону завершив оцінку призупиненої допомоги Україні. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн готує рекомендацію для міністра оборони Піта Гегсета щодо відновлення поставок.

Через негоду в Україні без світла понад 700 населених пунктів у семи областях

За даними ДСНС, через сильний вітер та дощі в Україні було знеструмлено 701 населений пункт (Вінницька - 66, Львівська - 206, Волинська - 172, Тернопільська - 66, Закарпатська - 133, Івано-Франківська - 63 та Рівненська - 61).

Крім того, у деяких населених пунктах негода пошкодила дахи будинків (Рівненська - 100, Закарпатська - 50 та Івано-Франківська - 1).

У річницю ракетного удару по "Охматдиту" в Києві розвідка назвала ім’я російського офіцера, який готував атаку на лікарню

За даними ГУР МО, йдеться про майора ЗС РФ Дениса Шейнова - начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Цей підрозділ був залучений до терористичної атаки на медзаклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.

Шейнов відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

Павел зробив невтішний прогноз по війні в Україні: триватиме роками

На думку президента Чехії Петра Павела, наразі українська оборона успішна, бо вона завдає російським військам величезної шкоди.

"Вони (українські воїни - ред.) здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. І якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх", - при цьому наголосив Павел в інтерв'ю BBC.

Правоохоронець на підпитку у Житомирі вчинив смертельну ДТП, загинула дівчина-підліток

За попередньою інформацією ДБР, близько 01:20 ночі 7 липня у Житомирі водій легковика не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат - 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка. Унаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці. Інших потерпілих з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

В ДБР кажуть, що результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння - рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у 5 разів.

Ексдиректора МАУ Дихне підозрюють у несплаті 344 млн гривень податків, - джерела

Українські правоохоронці повідомили про підозру в несплаті податків колишньому директору і колишньому головному бухгалтеру компанії-авіаперевізника.

Назву компанії та імена підозрюваних не розкривають. Але джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про МАУ та її колишнього директора Євгена Дихне.

У Путіна поскаржилися на рішення Трампа про зброю для України: в РНБО відреагували

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував рішення президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні. Він поскаржився, що це нібито не сприяє миру.

"Тобто в логіці Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) все просто - він хоче всю Україну, беззбройну, беззахисну, під контролем Росії. Але цього не буде", - підкреслив у відповідь керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Трамп про своє невдоволення Путіним: "Може бути невеликий сюрприз"

Президент США під час спілкування з журналістами вчергове заявив, що він незадоволений російським диктатором. Після цього у Трампа спитали, чи не планує він якось висловити своє невдоволення.

"Ну, я вам не сказав би. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?" - відповів американський лідер.

"У кожного дипломата є ротаційний цикл": Сибіга підтвердив заміну посла в США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив відставку посла України у США Оксани Маркарової й назвав її однією з найуспішніших представниць української дипломатії.

"Оксана Маркарова - одна з наших найбільш успішних послів, надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл", - сказав Сибіга.