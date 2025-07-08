Трамп пригрозив Путіну "сюрпризом"
Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що незадоволений російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час засідання Кабінету міністрів.
"Ми зараз теж маємо справу з ним. І незадоволені Путіним. Я незадоволений Путіним. Це я вам можу сказати точно прямо зараз, тому що він убиває багато людей. І багато з них - це його солдати. Зараз це вже до 7 тисяч на тиждень. І я незадоволений Путіним", - заявив Трамп.
Журналісти запитали у президента США, чи планує той щось робити з Путіним, щоб якось відреагувати на це почуття незадоволення.
"Ну, я б вам не сказав. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?" - відповів на це Трамп.
Розмова Трампа з Путіним
Нагадаємо, 3 липня Путін заявив про заплановану розмову з президентом США Дональдом Трампом. Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що Путін і Трамп є цілковито різними людьми, тому між ними мало спільних тем для обговорення.
Також нагадаємо, що попередня розмова між Трампом і Путіним відбулася 4 червня. Путін тоді висловлював невдоволення щодо операції "Павутина", яку провела СБУ. Унаслідок цієї спецоперації були знищені кілька російських стратегічних літаків.
Трамп, у свою чергу, повідомив, що Путін пригрозив ударом у відповідь. Водночас неясно, чи намагався Трамп утримати Путіна від подальшої ескалації.
Напередодні в Росії заявили, що розмова між лідерами була "відвертою та конструктивною". Радник Путіна з міжнародних питань Юрій Ушаков заявив, що обидва "на одній хвилі". За його словами, Путін дав зрозуміти, що Росія не змінить своїх намірів щодо України та «продовжить досягати поставлених цілей.
Детально про що говорили Трамп та Путін - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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