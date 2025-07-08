Удар по "Охматдиту": ГУР назвало ім’я офіцера РФ, який готував атаку на лікарню

ГУР оприлюднило дані воєнного злочинця, причетного до ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Сьогодні, у річницю трагедії, розвідка викрила майора ЗС РФ Дениса Алєксєєвіча Шейнова - начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Саме цей підрозділ безпосередньо залучений до підготовки терористичної атаки на медичний заклад, де у момент удару лікувалося 627 дітей.

За своїми обов’язками Шейнов відповідав за технічну підготовку крилатих ракет повітряного базування Х-101, які використовували літаки стратегічної авіації для нанесення ударів.

Що відомо

Майор Шейнов народився 30 січня 1978 року в Саратові. Має паспорт серії 6302 №906672, виданий у 2002 році у Кіровському районі міста Саратов.

Він випускник Саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ.

У 2018 році Шейнов перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання.

За час служби його нагородили медалями "За воинскую доблесть" II ступеня (2000), "За отличие в военной службе" I ступеня (2015) та медаллю "Участнику военной операции в Сирии" (2019).

Фото: Шейнов та його сім'я (t.me/DIUkraine)

Особисте життя майора також відоме: він одружений із Єленою Михайлівною Шабаловою, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку. Постійне місце проживання родини - місто Саратов, вулиця Батавіна, будинок 12, квартира 266.