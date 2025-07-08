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Ексдиректора МАУ Дихне підозрюють у несплаті 344 млн гривень податків, - джерела

Вівторок 08 липня 2025 17:29
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Ексдиректора МАУ Дихне підозрюють у несплаті 344 млн гривень податків, - джерела Фото: Євген Дихне (facebook.com/eugenedihne)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українські правоохоронці повідомили про підозру в несплаті податків колишньому директору і колишньому головному бухгалтеру компанії-авіаперевізника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

У БЕБ не розкривають назву компанії та імена підозрюваних. Але джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про МАУ та її колишнього директора Євгена Дихне.

Як з'ясувалося, авіакомпанія уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 і Embraer у кіпрського підприємства. Протягом 2017-2022 рр. загальна сума лізингових платежів перевищила 3,4 млрд грн.

За версією БЕБ, керівництво неправомірно застосовувало нульову ставку оподаткування, посилаючись на угоду про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Кіпром.

"Таким чином, авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків", - пишуть у Бюро.

Також згідно з рішенням суду було заарештовано 7 літаків, які були предметом лізингу відповідно до згаданих договорів. Йдеться про:

  • 3 літаки Boeing 737-800;
  • один Boeing 737-900;
  • 3 літаки Embraer 190.

Їхня орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.

Вирок Дихне

Нагадаємо, 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав колишнього президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне винним у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків.

За це його засудили до 5 років позбавлення волі.

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Євген Дихне Бюро економічної безпеки Міжнародні авіалінії України
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