ua en ru
Вт, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні "скільки зможуть", - WSJ

Вівторок 08 липня 2025 09:04
UA EN RU
Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні "скільки зможуть", - WSJ Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки та Володимир Зеленський, президент України (РБК-Україна, колаж)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп, під час телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, запевнив останнього у продовженні підтримки з боку Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal (WSJ).

За словами осіб, обізнаних з розмовою лідерів, Трамп заявив Зеленському, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як Штати атакували іранські ядерні об'єкти минулого місяця, але не наказував Міністерству оборони заморожувати поставки озброєння Україні.

Як нагадує WSJ, дзвінок відбувся після того, як американський лідер визнав розчарування та відсутність прогресу в питанні мирної угоди між Україною та Росією під час телефонних переговорів з диктатором Володимиром Путіним, які відбувались в четвер, 3 липня.

"Трамп запевнив Зеленського, що США нададуть стільки військової допомоги, скільки зможуть, повідомили джерела. Але, за словами представника Пентагону, поставка залишається в стані очікування", - додає WSJ.

Зупинка допомоги США Україні

На початку липня стало відомо, що США призупинили деякі поставки озброєння до України. Мова йде про:

  • протиракетні перехоплювачі Patriot;
  • зенітні ракети AIM-120;
  • гаубичні снаряди;
  • ракети AGM-114 Hellfire;
  • ракети GMLRS для установок Himars;
  • протитанкові ракети Stinger і гранатомети.

Як відзначали у Державному департаменті США, Київ нібито завчасно попередили про призупинення допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна в Україні
Новини
Чи отримає Україна додаткове озброєння від США: у Пентагоні дали відповідь
Чи отримає Україна додаткове озброєння від США: у Пентагоні дали відповідь
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського