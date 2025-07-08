Трамп запевнив Зеленського, що США допомагатимуть Україні "скільки зможуть", - WSJ

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп, під час телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським, запевнив останнього у продовженні підтримки з боку Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal (WSJ).

За словами осіб, обізнаних з розмовою лідерів, Трамп заявив Зеленському, що доручив провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону після того, як Штати атакували іранські ядерні об'єкти минулого місяця, але не наказував Міністерству оборони заморожувати поставки озброєння Україні.

Як нагадує WSJ, дзвінок відбувся після того, як американський лідер визнав розчарування та відсутність прогресу в питанні мирної угоди між Україною та Росією під час телефонних переговорів з диктатором Володимиром Путіним, які відбувались в четвер, 3 липня.

"Трамп запевнив Зеленського, що США нададуть стільки військової допомоги, скільки зможуть, повідомили джерела. Але, за словами представника Пентагону, поставка залишається в стані очікування", - додає WSJ.