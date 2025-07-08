Павел зробив невтішний прогноз по війні в Україні: триватиме роками

Повномасштабна війна між Україною та Російською Федерацією (РФ) може тривати роками, якщо продовжуватиметься в такому ж дусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Чехії Петра Павела в інтерв'ю BBC.

За словами Павела, російським військовим вдалось окупувати деякі частини української території, але ціною великих жертв й втрат.

"Поки що українська оборона успішна, бо вони завдають російським військам величезної шкоди. Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. І якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ є неприйнятним для всіх", - додав він.

Президент Чехії відзначив, що окрім підтримки України, також важливо чинити максимальний тиск проти Росії та демонструвати, що "на полі бою немає перемоги.