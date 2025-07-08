"У кожного дипломата є ротаційний цикл": Сибіга підтвердив заміну посла в США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив відставку посла України у США Оксани Маркарової й назвав її однією з найуспішніших представниць української дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сибіги Українському Радіо .

"Оксана Маркарова - одна з наших найбільш успішних послів, надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл", - сказав Сибіга.

Главу МЗС також запитали про можливі призначення нових послів України.

"Я вам підтверджу, що бачення президента України - здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, в тому числі - трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному", - зазначив він.

Сибіга уточнив, що слід очікувати близько 20 указів президента України, якими буде звільнено і призначено нових послів України.

"Усі посли повинні розуміти, що мірилом їхньої діяльності є результат. Вони повинні працювати на результат. Вони повинні розуміти й бути в реаліях країни, що воює", - наголосив міністр.