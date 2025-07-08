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"У кожного дипломата є ротаційний цикл": Сибіга підтвердив заміну посла в США

Вівторок 08 липня 2025 21:55
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"У кожного дипломата є ротаційний цикл": Сибіга підтвердив заміну посла в США Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив відставку посла України у США Оксани Маркарової й назвав її однією з найуспішніших представниць української дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сибіги Українському Радіо.

"Оксана Маркарова - одна з наших найбільш успішних послів, надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл", - сказав Сибіга.

Главу МЗС також запитали про можливі призначення нових послів України.

"Я вам підтверджу, що бачення президента України - здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто, передусім посилити ці країни, в тому числі - трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному", - зазначив він.

Сибіга уточнив, що слід очікувати близько 20 указів президента України, якими буде звільнено і призначено нових послів України.

"Усі посли повинні розуміти, що мірилом їхньої діяльності є результат. Вони повинні працювати на результат. Вони повинні розуміти й бути в реаліях країни, що воює", - наголосив міністр.

Відставка Маркарової

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, президент України Володимир Зеленський і посол України в США Оксана Маркарова провели розмову, під час якої вони обговорили кадрове питання.

Як розповіли джерела РБК-Україна, президент повідомив Маркаровій про намір провести ротацію посла України в США.

За інформацією співрозмовника, Зеленський запропонував Маркаровій залишитись в команді після цього.

Раніше ми вже повідомляли про можливі кадрові зміни, які очікуються не лише в українському уряді, але й у дипломатичному корпусі.

РБК-Україна писало, що майже напевно свою каденцію у США завершить посол Оксана Маркарова, у якої не склалися стосунки з новою адміністрацією Дональда Трампа.

За даними РБК-Україна, в Офісі президента розглядається інший варіант, за якого послом у США можуть відправити нинішнього міністра культури Миколу Точицького, який нібито і сам був би не проти повернутись до дипломатичної роботи.

Пізніше співрозмовники РБК-Україна назвали й інших кандидатів, які можуть замінити Маркарову на посаді посла. Серед них: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умеров та міністр енергетики Герман Галущенко.

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МЗС України Сполучені Штати Америки Оксана Маркарова Андрій Сибіга
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