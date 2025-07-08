У Кремлі цинічно заявили, що постачання зброї українським воїнам не сприяє миру. Москва фактично хоче обеззброїти Україну і захопити її повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

Заява Пєскова

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сьогодні прокоментував рішення президента США Дональда Трампа відновити постачання зброї Україні.

За його словами, про призупинення американської військової допомоги "було багато суперечливих заяв".

"Очевидно, що постачання (озброєння Україні - ред.) тривають, очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачати Україну озброєнням. Ці дії скоріше не лежать у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню", - поскаржився він.

Реакція Коваленка

"Тобто в логіці Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) все просто - він хоче всю Україну, беззбройну, беззахисну, під контролем Росії. Але цього не буде. Це неможливо, і з цим не згодні не тільки українці, а й західні партнери", - наголосив керівник ЦПД, реагуючи на заяву Пєскова.

Він додав, що Росія також хоче отримувати зброю і людей із КНДР, компоненти і технології з Китаю та поступово залучати до війни африканців із Лаосу й очікує, що на це не буде жодної відповіді від Заходу.

"Потім Путін захоче просто ось так узяти і зайти в Балтію. А ще скаже, що Польща у Варшавському договорі була в зоні впливу Росії. Дуже в лоб, і дуже дивно з боку Росії думати, що ніхто нічого не робитиме у відповідь на зростання загроз", - звернув увагу Коваленко.

За його словами, такі дії тільки підтверджують "необхідність ліквідації режиму Путіна".