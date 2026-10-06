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Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни

16:27 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Рубіо: Ситуація в Україні рухається не в напрямку завершення війни Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
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США хочуть відгравати конструктивну роль у завершенні війни в Україні, однак наразі ситуація рухається не в цьому напрямку.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DWS News.

"Ми чітко заявили, що якщо можемо відіграти роль у припиненні цієї війни, то хочемо відіграти конструктивну роль. Ми, очевидно, стежимо за тенденціями там і бачимо, що зараз вони рухаються не в цьому напрямку", - зазначив він.

Рубіо наголосив, що Вашингтон зосереджений на завершенні цього конфлікту. Він також висловив жаль через велику кількість загиблих у війні.

Крім того, держсекретар США підкреслив, що зараз членство України в НАТО "не стоїть на порядку денному".

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що пропозиція щодо взаємного припинення ударів між Україною та Росією є "безглуздою".

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна-агресорка не зацікавлена в участі у реальних переговорах щодо миру.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Кремль отримав застереження від американської розвідки. Йдеться про те, що російська економіка опинилася під загрозою краху за сценарієм СРСР, а ситуація на фронті зайшла у глухий кут.

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