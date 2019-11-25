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Комитет WADA рекомендует отстранить РФ от международных спортивных соревнований на 4 года

Новости » Спорт     25.11.2019 - 22:06
Комитет WADA рекомендует отстранить РФ от международных спортивных соревнований на 4 года
Фото: WADA (wada-ama.org)

Ранее WADA дало России три недели на объяснение данных о допинговых нарушениях

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить РФ от международных соревнований на четыре спортивных года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу WADA.

Сообщается, что окончательное решение WADA примет 9 декабря на заседании в Париже. Если WADA согласится с предложением комитета, российские спортсмены в 2020 году в Токио будут выступать вторую Олимпиаду подряд выступать под нейтральными флагами и без использования гимна.

Кроме того, комитет рекомендовал принять аналогичные меры всем подписантам их свода правил, куда также входит Международная федерация футбола (FIFA), что грозит и отстранением от Чемпионата мира 2022 года. России на 4 года также запретят принимать международные игры и даже подаваться на их проведение, включая Олимпиаду-2032.

Вопрос о несоответствии российским антидопинговым агентством (РУСАДА) международным стандартам исполкома WADA начал рассматривать еще в сентябре. Тогда эксперты обнаружили, что в базу данных проверки спортсменов, которые московская лаборатория передала в январе, были внесены изменения.

Напомним, ранее WADA дало России три недели, чтобы дать объяснения по ситуации с изменением данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее уже появлялась информация, что РФ могут отстранить от Олимпиады в Токио, в связи с ситуацией вокруг обвинений прыгуна в высоту Данила Лысенко в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Он предоставил поддельные документы, согласно которым пропустил тесты из-за болезни.

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