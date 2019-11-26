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НАБУ задержало 10 сотрудников Киевской таможни

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 12:36
НАБУ задержало 10 сотрудников Киевской таможни
Фото: Сергей Тупальский (из открытых источников)

В том числе задержан замглавы Киевской таможни Сергей Тупальский

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало 10 сотрудников Киевской таможни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.

Сообщается, что детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в нарушениях таможенного законодательства.

"Предварительно действия задержанных, среди которых - 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным источников РБК-Украина, задержан также замглавы Киевской таможни Сергей Тупальский.

НАБУ задержало 10 сотрудников Киевской таможни

Напомним, ранее сообщалось, что у замглавы Киевской городской таможни проходят обыски. По словам Тупальского, обыски также проходили и у других сотрудников Государственной фискальной службы.

Отметим, в конце октября прошли обыски на Николаевской таможне по делу о контрабанде минеральных удобрений.

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