НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 гривен

Фото: монета 5 гривен (пресс-служба НБУ)

Центробанк уже отчеканил десятки миллионов монет

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение монету номиналом 5 гривен. Об этом на брифинге сказал директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Зайвенко, монета вводится в наличный оборот с 20 декабря 2019 года.

Напомним, в конце апреля 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны. Перед этим НБУ представил монетный ряд 1, 2, 5 и 10 гривен.

Глава Национального банка Яков Смолий в конце июня 2019 года заявил, что в 2019 году НБУ вводит в обращение монету номиналом 5 гривен, в 2020 году - 10 гривен. Смолий напомнил, что НБУ презентовал монетный ряд в прошлом году, когда вводили в обращение монеты 1 и 2 гривны.

В январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий сообщил о том, что Национальный банк в текущем году отчеканит 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен.

Напомним, в январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами. При этом Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Они в меру износа параллельно будут заменяться монетами тех номиналов, которые будут выпускаться в обращение.