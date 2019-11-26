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Количество жертв землетрясения в Албании возросло

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 19:59
Количество жертв землетрясения в Албании возросло
Фото: землетрясение в Албании (twitter.com TeamAlbanians)

В результате землетрясения в Албании пострадали 600 людей

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщается, в результате землетрясения, которое 26 ноября сколыхнуло Албанию, погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых двое детей. По данным СМИ, еще более 600 человек получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, мощное землетрясение в Албании произошло в ночь на вторник, 27 ноября. Толчки ощущались в столице страны Тиране, а также в некоторых южных провинциях Италии, а также в Боснии и Герцеговине.

Эпицентр землетрясения находился в десяти километрах к северу от албанского портового города Дурреса и в 30 километрах западнее Тираны. Очаг землетрясения был зафиксирован на глубине десяти метров в Адриатическом море.

В связи со стихийным бедствием Министерство иностранных дел Украины призывает граждан, которые находятся в районе землетрясения, сообщить о себе родным и обратиться в консульство Украины в Албании.

Кроме того, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, в результате которого погибли 20 человек. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты.

Число жертв землетрясения в Албании достигло 16 Число жертв в результате землетрясения в Албании возросло почти вдвое
Новости Украины землетрясениеАлбания
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