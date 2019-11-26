В Раде зарегистрировали закон о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Иллюстративное фото (УНИАН)

Раде предлагают разрешить выплату пенсий без статуса переселенца

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Сообщается, что в парламенте зарегистрировали законопроект 2083-д, который призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий.

Данный законопроект предусматривает следующие новации:

предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;

в случае утери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

отмена обязательной регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий;

выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

Фото: выдержки из законопроекта

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде предлагают платить пенсии жителям оккупированного Донбасса независимо от наличия статуса переселенца.

Отметим, в октябре министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что Украина на сегодняшний день не могут выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе. По ее словам, оккупационная власть не даст украинской стороне проводить законную деятельность на этой территории.