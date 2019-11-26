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В ГБР озвучили основную версию взрывов в Балаклее

Новости » Общество     26.11.2019 - 18:52
В ГБР озвучили основную версию взрывов в Балаклее
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Взрывы произошли, скорее всего, из-за несоблюдения техники безопасности

Взрывы на территории воинской части в Балаклее 15 ноября вероятнее всего произошли из-за несоблюдения техники безопасности. Об этом во время брифинга заявил начальник следственного управления теруправления Государственного бюро расследований Алексей Новиков.

Он отметил, что сейчас рассматривается несколько версий, а также назначены экспертизы.

"Допрошены уже более ста человек. Но мы склоняемся к тому, что это именно те лица, которые непосредственно выполняли работы с боеприпасами, не соблюдали технику безопасности", - сказал Новиков.

Напомним, 15 ноября на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, где проходила плановая утилизация, прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.

Вскоре стало известно, что в результате взрывов есть погибшие и раненые. Всего погибли трое военнослужащих.

РБК-Украина писало, что в Харьков после взрывов в Балаклее в больницы были доставлены трое военных, один в удовлетворительном состоянии, а двое - в тяжелом.

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