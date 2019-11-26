ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020

Новости » Спорт     26.11.2019 - 09:07
Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020
Фото: игроки сборной Шотландии (scottishfa.co.uk)

Также РФ может остаться без ЧМ-2022

Национальная команда Шотландии может потенциально занять место сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Об этом информирует The Telegraph.

По сведениям британского издания, такое решение может быть принято, если Россию отстранят от участия в Евро-2020. Шотландия выступала в одной группе с россиянами и финишировала на третьем месте. Россия получила путевку в финальный турнир, заняв второе место.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам. Причиной возможного отстранения являются несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключил возможного отстранения сборной России от чемпионата Европы-2020.

Кроме того, отстранение России может коснуться матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Также у России могут отнять право на проведение ряда других турниров: чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по волейболу, летней Универсиады, а также финала Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге.

Комитет WADA рекомендует отстранить РФ от международных спортивных соревнований на 4 года Определились все пары стыковых матчей на Евро-2020
Новости Украины Российская ФедерацияШотландияотстранениедопингЕвро-2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь