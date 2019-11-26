Сборная Шотландии может заменить Россию на Евро-2020

Фото: игроки сборной Шотландии (scottishfa.co.uk)

Также РФ может остаться без ЧМ-2022

Национальная команда Шотландии может потенциально занять место сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Об этом информирует The Telegraph.

По сведениям британского издания, такое решение может быть принято, если Россию отстранят от участия в Евро-2020. Шотландия выступала в одной группе с россиянами и финишировала на третьем месте. Россия получила путевку в финальный турнир, заняв второе место.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам. Причиной возможного отстранения являются несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключил возможного отстранения сборной России от чемпионата Европы-2020.

New York Times пишет, что комитет WADA рекомендует отстранить Россию от международных соревнований на 4 года.

Как российские спортсмены опять оказались под угрозой и чего ждать дальше.

Интервью с главой РУСАДА Юрием Ганусом: https://t.co/dqbhx61faA — bbcrussian (@bbcrussian) November 25, 2019

Кроме того, отстранение России может коснуться матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Также у России могут отнять право на проведение ряда других турниров: чемпионата мира по хоккею, чемпионата мира по волейболу, летней Универсиады, а также финала Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге.