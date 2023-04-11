У Данії вважають, що Захід може ухвалити рішення про винищувачі для України до літа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP, яке цитує Le Figaro.

Зазначається, що обговорення щодо передачі бойових літаків вимагають часу, оскільки держави мають діяти спільно. Проте, як заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, рішення залишається досяжним "в короткостроковій перспективі".

При цьому Поульсен зазначив, що Данія не збирається передавати Україні літаки самостійно. За його словами, країні доведеться робити це разом з кількома країнами, а також вести діалог з американцями з цього приводу.

"Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі", - сказав міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літніх канікул.

Нагадаємо, Польща надала Україні частину своїх винищувачі МіГ-29, президент Андрей Дуда анонсував передачу ще чотирьох літаків.

До того ж, Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Ці літаки вже оберігають українське небо.

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