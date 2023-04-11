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ЗСУ знищили безпілотник росіян у Харківській області

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Харківська область, Вівторок 11 квітня 2023 15:20
ЗСУ знищили безпілотник росіян у Харківській області Ілюстративне фото: ЗСУ знищили безпілотник росіян у Харківській області (24tv)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 11 квітня, збили безпілотник російських окупантів у небі над Харківською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"Черговий безпілотник знищено в Харківській області", - сказано в повідомленні військових.

При цьому поки що не розкривається інформація про те, який дрон збили і де саме.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 квітня над Сумською областю було збито російський БПЛА.

Також ми писали, що 10 квітня дрон росіян збили над Чернігівською областю.

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