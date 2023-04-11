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Стало відомо, хто очолить Луганську та Сумську ОВА. Кабмін погодив кандидатів

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Вівторок 11 квітня 2023 19:22
Стало відомо, хто очолить Луганську та Сумську ОВА. Кабмін погодив кандидатів Фото: прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади двох керівників обласних військових адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.

Підтримано проекти Указів президента України про призначення:

  • Артема Лисогора - головою Луганської обласної державної адміністрації;
  • Володимира Артюха - головою Сумської обласної державної адміністрації.

Артем Лисогор

Заступник начальника ГУНП в Житомирській області. З жовтня 2021 до червня 2022 заступник начальника ГУНП Житомирщини Артем Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов’язків заступника командуючого Об’єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.

Володимир Артюх

Генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Він 37 років присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Нагадаємо, 24 січня 2023 року, Кабінет міністрів погодив звільнення очільників ОВА. Мова йде про очільників п'ятьох областей, серед яких і були голови Луганської та Сумської ОВА.

Кабінет міністрів України, у п'ятницю, 7 квітня, підтримав призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Окрім цього початок лютого 2023 року ознаменувався масштабними обшуками та звільненнями українських чиновників у різних структурах влади. Президент Володимир Зеленський подякував спецслужбам за проведену роботу.

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