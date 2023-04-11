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В Україні посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня

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Вівторок 11 квітня 2023 11:35
В Україні посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня Фото: в Україні посилять заходи безпеки під час святкувань Великодня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час Великодня до місць проведення богослужінь й зібрання вірян будуть наближені екіпажі поліції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького в ефірі телемарафону.

"Саме під час святкувань і відзначення Великодня в обов’язковому порядку будуть наближені екіпажі патрульної поліції, Національної поліції до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян. І фактично будуть підвищені заходи безпеки, моніторинг ситуації", - пояснив Білошицький.

За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції, також будуть діяти спеціальні моніторингові тимчасові центри для запобігання правопорушень й утримування безпекової ситуації.

Водночас комендантська година в ніч Великодня діятиме без змін. До заходів, які відбуваються під час обмежень віряни можуть долучитись онлайн.

"Потрібно пам’ятати, що ворог підступний і навіть в цю ніч може вдатися до будь-яких дій", - додав Білошицький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цьогоріч в Україні не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень. Водночас агенство описувало ситуацію з обмеженням у регіонах.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни можуть спробувати завдати масованого удару на Великдень, у зв'язку з чим необхідно бути готовими в будь-який час.

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