Кабмін розширив повноваження військкоматів: що змінилось
Відтепер військкомати мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів.
Відповідно до постави з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.
Окрім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:
- на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).
Винятком є військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено, у зв'язку з чим нема потреби в оголошенні нового.
Тим часом як відзначив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, надсилати повістки через "Дію" в Україні не будуть.
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