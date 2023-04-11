ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін розширив повноваження військкоматів: що змінилось

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 12:05
Кабмін розширив повноваження військкоматів: що змінилось Фото: Кабмін розширив повноваження військкоматів (zmi.ck.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Відтепер військкомати мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів.

Відповідно до постави з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Окрім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:

  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено, у зв'язку з чим нема потреби в оголошенні нового.

Тим часом як відзначив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, надсилати повістки через "Дію" в Україні не будуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року