Кабмін розширив повноваження військкоматів: що змінилось

Про це пише РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів.

Винятком є військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Відповідно до постави з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, план мобілізації, прийнятий в Україні в лютому 2022 року, не завершено, у зв'язку з чим нема потреби в оголошенні нового.

Тим часом як відзначив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, надсилати повістки через "Дію" в Україні не будуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.