Вертоліт, 15 артсистем, 10 ББМ та 500 окупантів: втрати РФ у війні за добу
За даними на ранок вівторка, 11 квітня, українські військові ліквідували за добу 500 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 179 320 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 7 танків, 10 ББМ і 9 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 179320 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 3644 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 7038 (+10) од,
- артилерійських систем - 2765 (+15) од,
- РСЗВ - 535 (+1) од,
- засоби ППО - 282 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2332 (+9),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5620 (+13) од,
- спеціальна техніка - 316 (+5).
Як повідомлялось, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили 52 атаки противника.
Нагадаємо, ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-24 на Авдіївському напрямку в понеділок, 10 квітня.
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